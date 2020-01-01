Tokenomie pentru K-POP Click (KPC) Descoperă informații cheie despre K-POP Click (KPC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre K-POP Click (KPC) As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future. Pagină de internet oficială: https://www.kpopclick.com/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53

Tokenomie și analiză de preț pentru K-POP Click (KPC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru K-POP Click (KPC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- Ofertă totală: $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.64M Maxim dintotdeauna: $ 0.5 Minim dintotdeauna: -- Preț curent: $ 0.000328

Tokenomie pentru K-POP Click (KPC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru K-POP Click (KPC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KPC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KPC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KPC, explorează prețul în direct al tokenului KPC!

