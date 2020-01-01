Tokenomie pentru KOLZ (KOLZ) Descoperă informații cheie despre KOLZ (KOLZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KOLZ (KOLZ) KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay's advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers. Pagină de internet oficială: https://kolz.chat/ Carte albă: https://docs.kolz.chat/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376

Tokenomie și analiză de preț pentru KOLZ (KOLZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KOLZ (KOLZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 305.20K $ 305.20K $ 305.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.0018898 $ 0.0018898 $ 0.0018898 Minim dintotdeauna: $ 0.000029056001452972 $ 0.000029056001452972 $ 0.000029056001452972 Preț curent: $ 0.00003052 $ 0.00003052 $ 0.00003052 Află mai mult despre prețul tokenului KOLZ (KOLZ)

Tokenomie pentru KOLZ (KOLZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KOLZ (KOLZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KOLZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KOLZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KOLZ, explorează prețul în direct al tokenului KOLZ!

