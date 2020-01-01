Tokenomie pentru K9 Finance DAO (KNINE) Descoperă informații cheie despre K9 Finance DAO (KNINE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre K9 Finance DAO (KNINE) K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. Pagină de internet oficială: https://www.k9finance.com/ Carte albă: https://www.k9finance.com/litepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Cumpără KNINE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru K9 Finance DAO (KNINE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru K9 Finance DAO (KNINE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 821.04K $ 821.04K $ 821.04K Ofertă totală: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B Ofertă aflată în circulație: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Maxim dintotdeauna: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 Minim dintotdeauna: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 Preț curent: $ 0.000002041 $ 0.000002041 $ 0.000002041 Află mai mult despre prețul tokenului K9 Finance DAO (KNINE)

Tokenomie pentru K9 Finance DAO (KNINE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru K9 Finance DAO (KNINE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KNINE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KNINE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KNINE, explorează prețul în direct al tokenului KNINE!

