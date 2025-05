KNINE

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

NumeKNINE

PozițieNo.1863

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație402,272,229,062

Ofertă maximă999,589,999,999

Ofertă totală999,589,999,999

Rată de circulație0.4024%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.000354285884683723,2024-03-11

Cel mai mic preț0.000001684705136988,2025-04-04

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

