Informații despre Calamari Network (KMA) Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Pagină de internet oficială: https://www.calamari.network/ Explorator de blocuri: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0 Cumpără KMA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Calamari Network (KMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Calamari Network (KMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 389.36K $ 389.36K $ 389.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.09699 $ 0.09699 $ 0.09699 Minim dintotdeauna: $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 Preț curent: $ 0.00029836 $ 0.00029836 $ 0.00029836 Află mai mult despre prețul tokenului Calamari Network (KMA)

Tokenomie pentru Calamari Network (KMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Calamari Network (KMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KMA, explorează prețul în direct al tokenului KMA!

Istoric de preț pentru Calamari Network (KMA) Analiza istoricului de preț pentru KMA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KMA!

Predicție de preț pentru KMA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KMA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KMA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KMA!

