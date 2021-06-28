Tokenomie pentru KishuInu (KISHU) Descoperă informații cheie despre KishuInu (KISHU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KishuInu (KISHU) Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Pagină de internet oficială: https://kishu.finance/ Carte albă: https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D Cumpără KISHU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru KishuInu (KISHU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KishuInu (KISHU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Ofertă totală: $ 96,702.94T $ 96,702.94T $ 96,702.94T Ofertă aflată în circulație: $ 93,136.10T $ 93,136.10T $ 93,136.10T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 57.02M $ 57.02M $ 57.02M Maxim dintotdeauna: $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00000000005702 $ 0.00000000005702 $ 0.00000000005702 Află mai mult despre prețul tokenului KishuInu (KISHU)

Tokenomie pentru KishuInu (KISHU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KishuInu (KISHU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KISHU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KISHU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KISHU, explorează prețul în direct al tokenului KISHU!

Cum se cumpără KISHU Te interesează să adaugi KishuInu (KISHU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru KISHU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra KISHU pe MEXC!

Istoric de preț pentru KishuInu (KISHU) Analiza istoricului de preț pentru KISHU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KISHU!

Predicție de preț pentru KISHU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KISHU? Pagina noastră de predicție de preț pentru KISHU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KISHU!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!