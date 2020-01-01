Tokenomie pentru Kodexa (KDX) Descoperă informații cheie despre Kodexa (KDX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kodexa (KDX) Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform. Pagină de internet oficială: https://www.mosaicalpha.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xB007549db2A335364dfdCE86001Ee3b081051f03

Tokenomie și analiză de preț pentru Kodexa (KDX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kodexa (KDX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 699.95M $ 699.95M $ 699.95M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M Maxim dintotdeauna: $ 0.02589 $ 0.02589 $ 0.02589 Minim dintotdeauna: $ 0.0165061779135822 $ 0.0165061779135822 $ 0.0165061779135822 Preț curent: $ 0.01655 $ 0.01655 $ 0.01655 Află mai mult despre prețul tokenului Kodexa (KDX)

Tokenomie pentru Kodexa (KDX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kodexa (KDX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KDX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KDX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KDX, explorează prețul în direct al tokenului KDX!

