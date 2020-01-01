Tokenomie pentru KASTA (KASTA) Descoperă informații cheie despre KASTA (KASTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre KASTA (KASTA) Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users. Pagină de internet oficială: https://www.ka.app Carte albă: https://docsend.com/view/azjnhhrqg6ee5rwh Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x235737dbb56e8517391473f7c964db31fa6ef280 Cumpără KASTA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru KASTA (KASTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru KASTA (KASTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.41M $ 8.41M $ 8.41M Ofertă totală: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ofertă aflată în circulație: $ 763.63M $ 763.63M $ 763.63M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.52M $ 16.52M $ 16.52M Maxim dintotdeauna: $ 1.5025 $ 1.5025 $ 1.5025 Minim dintotdeauna: $ 0.007854927067586098 $ 0.007854927067586098 $ 0.007854927067586098 Preț curent: $ 0.011017 $ 0.011017 $ 0.011017 Află mai mult despre prețul tokenului KASTA (KASTA)

Tokenomie pentru KASTA (KASTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru KASTA (KASTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KASTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KASTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KASTA, explorează prețul în direct al tokenului KASTA!

Istoric de preț pentru KASTA (KASTA) Analiza istoricului de preț pentru KASTA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru KASTA!

Predicție de preț pentru KASTA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta KASTA? Pagina noastră de predicție de preț pentru KASTA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul KASTA!

