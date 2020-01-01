Tokenomie pentru Karrat (KARRAT)
Informații despre Karrat (KARRAT)
The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.
Tokenomie și analiză de preț pentru Karrat (KARRAT)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Karrat (KARRAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Karrat (KARRAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Karrat (KARRAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri KARRAT care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri KARRAT care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru KARRAT, explorează prețul în direct al tokenului KARRAT!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
