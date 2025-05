KARRAT

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

NumeKARRAT

PozițieNo.868

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,34%

Ofertă află în circulație337 116 431

Ofertă maximă1 000 000 000

Ofertă totală1 000 000 000

Rată de circulație0.3371%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.26967282682687,2024-06-06

Cel mai mic preț0.05315293953812464,2025-05-31

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

