Tokenomie pentru Jupiter (JUP)
Informații despre Jupiter (JUP)
Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.
Tokenomie și analiză de preț pentru Jupiter (JUP)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Jupiter (JUP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Structura în profunzime a tokenului Jupiter (JUP)
Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri JUP. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea.
Overview
Jupiter (JUP) is the governance token for the Jupiter ecosystem, a leading DeFi protocol and DEX aggregator on Solana. The tokenomics are designed to emphasize decentralization, community engagement, and long-term sustainability, with a total supply of 10 billion JUP and no venture capital (VC) allocation.
Issuance Mechanism
- Initial Mint: 10 billion JUP tokens were minted at genesis.
- Distribution: The entire supply was split equally between team and community wallets (50% each).
- Launch Mechanism: A portion of tokens was distributed via a seven-day open market sale using a single-sided USDC-JUP Dynamic Liquidity Market Maker (DLMM) pool on Meteora, with a starting price of $0.40 per token. The pool was locked for seven days to provide price support and initial liquidity.
Allocation Mechanism
|Category
|Allocation (JUP)
|% of Total Supply
|Notes
|Team
|5,000,000,000
|50%
|Includes team members, strategic reserve, and liquidity provision
|- Team Members
|2,000,000,000
|20%
|2-year vesting, 1-year cliff
|- Strategic Reserve
|2,000,000,000
|20%
|Locked for at least 1 year, 6 months' notice before any liquidity event
|- Liquidity Provision
|1,000,000,000
|10%
|For market making and liquidity needs
|Community
|5,000,000,000
|50%
|Includes airdrops, grants, and community needs
|- Airdrop #1
|1,000,000,000
|10%
|Distributed to early users
|- Airdrop #2
|700,000,000
|7%
|Jupuary 2025 airdrop
|- Community Needs
|500,000,000
|5%
|For ongoing community initiatives
|- ApePro Airdrop
|5,000,000
|0.05%
|Special airdrop event
|- Contributors/Grants
|1,000,000,000
|10%
|For community contributors and grants
|- Other Liquidity/Fees
|950,000,000
|9.5%
|Includes LP needs, MM loans, launchpad fees, launch pool, etc.
Note: The above table is based on the most recent and detailed breakdowns available as of July 2025.
Usage and Incentive Mechanism
- Governance: JUP is intended as a governance token, allowing holders to vote on ecosystem decisions (e.g., launchpad projects, disputes, grants). However, as of early 2024, the governance functionality was not fully operational.
- Airdrops: Regular airdrops (notably the annual "Jupuary" event) incentivize user engagement and reward active participants.
- Staking and Rewards: Users can lock JUP tokens to receive voting power and participate in Active Staking Rewards (ASR), which are distributed quarterly. Rewards are sourced from launchpad fees and other ecosystem revenues.
- Liquidity Provision: JUP is used to bootstrap liquidity pools and support market stability.
- No Protocol Fees: Jupiter does not charge protocol fees, but integrators can set their own platform fees on swaps.
Locking Mechanism
- Jupiter Lock: Jupiter provides an open-source, audited tool called "Jupiter Lock" for locking and vesting tokens. This tool allows project teams to implement cliffs and vesting schedules transparently.
- Team Vesting: Team allocations are subject to a 2-year vesting period with a 1-year cliff.
- Strategic Reserve: Locked for at least one year, with a minimum of six months' notice before any liquidity event.
Unlocking Time
- Launch Pool: The initial launch pool was locked for seven days post-launch.
- Team Tokens: Begin unlocking after a 1-year cliff, then vest linearly over the following year.
- Strategic Reserve: Locked for at least one year; any unlocking requires six months' advance notice to the community.
- Community Allocations: Airdrops and grants are distributed according to event schedules (e.g., Jupuary airdrops).
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|10B minted at genesis, split 50/50 between team and community
|Allocation
|See detailed table above
|Usage
|Governance, staking rewards, airdrops, liquidity, no protocol fees
|Locking
|Jupiter Lock tool, team vesting (2 years, 1-year cliff), strategic reserve (1+ year lock)
|Unlocking
|Launch pool (7 days), team (after 1-year cliff), strategic reserve (6 months' notice)
Additional Notes
- No VC Allocation: Jupiter emphasizes decentralization by excluding venture capital allocations.
- Community-Centric: Over one-third of the supply is distributed via airdrops, with ongoing community engagement.
- Transparency: All locking and vesting mechanisms are designed to be transparent and auditable via open-source tools.
This structure supports a fair, decentralized, and sustainable ecosystem, with mechanisms in place to incentivize long-term participation and community governance.
Tokenomie pentru Jupiter (JUP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Jupiter (JUP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri JUP care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri JUP care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru JUP, explorează prețul în direct al tokenului JUP!
