Informații despre JUST (JST) JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. Pagină de internet oficială: https://just.network/#/ Carte albă: https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf Explorator de blocuri: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 Cumpără JST acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru JUST (JST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru JUST (JST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 315.32M $ 315.32M $ 315.32M Ofertă totală: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B Ofertă aflată în circulație: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 315.32M $ 315.32M $ 315.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Minim dintotdeauna: $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 Preț curent: $ 0.03185 $ 0.03185 $ 0.03185 Află mai mult despre prețul tokenului JUST (JST)

Tokenomie pentru JUST (JST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru JUST (JST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JST, explorează prețul în direct al tokenului JST!

Istoric de preț pentru JUST (JST) Analiza istoricului de preț pentru JST ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru JST!

Predicție de preț pentru JST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JST? Pagina noastră de predicție de preț pentru JST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JST!

