Informații despre Japan Open Chain (JOC) Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. Japan Open Chain (JOC) is a L1 public blockchain optimized for business, with a practical balance between decentralization and scalability. JOC adopts the “Proof of Authority (PoA)” consensus algorithm, which ensures sufficient reliability and excellent scalability as long as it is operated by trusted validators. Pagină de internet oficială: https://www.japanopenchain.org/en/ Carte albă: https://www.jbfd.org/en/joc-whitepaper Explorator de blocuri: https://explorer.japanopenchain.org/ Cumpără JOC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Japan Open Chain (JOC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Japan Open Chain (JOC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 96.70M $ 96.70M $ 96.70M Maxim dintotdeauna: $ 1 $ 1 $ 1 Minim dintotdeauna: $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 $ 0.05313718186221487 Preț curent: $ 0.0967 $ 0.0967 $ 0.0967 Află mai mult despre prețul tokenului Japan Open Chain (JOC)

Tokenomie pentru Japan Open Chain (JOC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Japan Open Chain (JOC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JOC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JOC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JOC, explorează prețul în direct al tokenului JOC!

