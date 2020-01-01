Tokenomie pentru JLaunchpad (JLP) Descoperă informații cheie despre JLaunchpad (JLP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre JLaunchpad (JLP) A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi. Pagină de internet oficială: https://www.jlaunchpad.com Carte albă: https://docs.jlaunchpad.com Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f

Tokenomie și analiză de preț pentru JLaunchpad (JLP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru JLaunchpad (JLP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 728.90K $ 728.90K $ 728.90K Maxim dintotdeauna: $ 0.048 $ 0.048 $ 0.048 Minim dintotdeauna: $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 Preț curent: $ 0.0007289 $ 0.0007289 $ 0.0007289 Află mai mult despre prețul tokenului JLaunchpad (JLP)

Tokenomie pentru JLaunchpad (JLP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru JLaunchpad (JLP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri JLP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri JLP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru JLP, explorează prețul în direct al tokenului JLP!

Cum se cumpără JLP Te interesează să adaugi JLaunchpad (JLP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru JLP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra JLP pe MEXC!

Istoric de preț pentru JLaunchpad (JLP) Analiza istoricului de preț pentru JLP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru JLP!

Predicție de preț pentru JLP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta JLP? Pagina noastră de predicție de preț pentru JLP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul JLP!

