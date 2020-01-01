Tokenomie pentru Ispolink Token (ISP) Descoperă informații cheie despre Ispolink Token (ISP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ispolink Token (ISP) Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Pagină de internet oficială: https://ispolink.com/ Carte albă: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014

Tokenomie și analiză de preț pentru Ispolink Token (ISP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ispolink Token (ISP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Maxim dintotdeauna: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Minim dintotdeauna: $ 0.000252067494849712 $ 0.000252067494849712 $ 0.000252067494849712 Preț curent: $ 0.0002749 $ 0.0002749 $ 0.0002749 Află mai mult despre prețul tokenului Ispolink Token (ISP)

Tokenomie pentru Ispolink Token (ISP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ispolink Token (ISP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ISP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ISP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ISP, explorează prețul în direct al tokenului ISP!

