Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story's "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as "IP Assets" on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Tokenomie și analiză de preț pentru Story (IP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Story (IP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B Ofertă totală: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Ofertă aflată în circulație: $ 313.00M $ 313.00M $ 313.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.08B $ 9.08B $ 9.08B Maxim dintotdeauna: $ 15.021 $ 15.021 $ 15.021 Minim dintotdeauna: $ 1 $ 1 $ 1 Preț curent: $ 8.95 $ 8.95 $ 8.95 Află mai mult despre prețul tokenului Story (IP)

Tokenomie pentru Story (IP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Story (IP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IP, explorează prețul în direct al tokenului IP!

Istoric de preț pentru Story (IP) Analiza istoricului de preț pentru IP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru IP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IP? Pagina noastră de predicție de preț pentru IP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

