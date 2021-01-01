Tokenomie pentru Inverse DAO (INV) Descoperă informații cheie despre Inverse DAO (INV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Inverse DAO (INV) Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Pagină de internet oficială: https://inverse.finance/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Cumpără INV acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Inverse DAO (INV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Inverse DAO (INV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.21M $ 30.21M $ 30.21M Ofertă totală: $ 719.00K $ 719.00K $ 719.00K Ofertă aflată în circulație: $ 708.07K $ 708.07K $ 708.07K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 30.67M $ 30.67M $ 30.67M Maxim dintotdeauna: $ 2,001.66 $ 2,001.66 $ 2,001.66 Minim dintotdeauna: $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 Preț curent: $ 42.66 $ 42.66 $ 42.66 Află mai mult despre prețul tokenului Inverse DAO (INV)

Tokenomie pentru Inverse DAO (INV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Inverse DAO (INV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri INV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri INV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru INV, explorează prețul în direct al tokenului INV!

Istoric de preț pentru Inverse DAO (INV) Analiza istoricului de preț pentru INV ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru INV!

Predicție de preț pentru INV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta INV? Pagina noastră de predicție de preț pentru INV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul INV!

