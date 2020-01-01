Tokenomie pentru ICB Network (ICBX) Descoperă informații cheie despre ICB Network (ICBX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ICB Network (ICBX) ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. Pagină de internet oficială: https://www.icb.network/ Carte albă: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper Explorator de blocuri: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 Cumpără ICBX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ICB Network (ICBX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ICB Network (ICBX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.35M $ 22.35M $ 22.35M Maxim dintotdeauna: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 Minim dintotdeauna: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 Preț curent: $ 0.0002235 $ 0.0002235 $ 0.0002235 Află mai mult despre prețul tokenului ICB Network (ICBX)

Tokenomie pentru ICB Network (ICBX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ICB Network (ICBX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ICBX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ICBX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ICBX, explorează prețul în direct al tokenului ICBX!

Cum se cumpără ICBX Te interesează să adaugi ICB Network (ICBX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ICBX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ICBX pe MEXC!

Istoric de preț pentru ICB Network (ICBX) Analiza istoricului de preț pentru ICBX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ICBX!

Predicție de preț pentru ICBX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ICBX? Pagina noastră de predicție de preț pentru ICBX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ICBX!

