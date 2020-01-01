Tokenomie pentru Hyperliquid (HYPE) Descoperă informații cheie despre Hyperliquid (HYPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hyperliquid (HYPE) Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance. Pagină de internet oficială: https://hyperliquid.xyz/ Carte albă: https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs Explorator de blocuri: https://app.hyperliquid.xyz/explorer/token/0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec

Tokenomie și analiză de preț pentru Hyperliquid (HYPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hyperliquid (HYPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.98B Ofertă totală: $ 999.58M Ofertă aflată în circulație: $ 336.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.50B Maxim dintotdeauna: $ 80 Minim dintotdeauna: $ 3.2002764730895623 Preț curent: $ 44.5

Tokenomie pentru Hyperliquid (HYPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hyperliquid (HYPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HYPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HYPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HYPE, explorează prețul în direct al tokenului HYPE!

Cum se cumpără HYPE Te interesează să adaugi Hyperliquid (HYPE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HYPE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Hyperliquid (HYPE) Analiza istoricului de preț pentru HYPE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HYPE!

Predicție de preț pentru HYPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HYPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru HYPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HYPE!

