Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

PozițieNo.11

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0037%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)102.39%

Ofertă află în circulație333,928,180

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală999,993,930

Rată de circulație0.3339%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna45.593506598150384,2025-06-16

Cel mai mic preț3.2002764730895623,2024-11-29

Lanț de blocuri publicHYPEREVM

