Tokenomie pentru Honeyland (HXD) Descoperă informații cheie despre Honeyland (HXD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Honeyland (HXD) Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project. Pagină de internet oficială: https://honey.land/ Carte albă: https://docs.honey.land/hc/en/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug

Tokenomie și analiză de preț pentru Honeyland (HXD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Honeyland (HXD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Ofertă totală: $ 976.94M $ 976.94M $ 976.94M Ofertă aflată în circulație: $ 400.47M $ 400.47M $ 400.47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Maxim dintotdeauna: $ 0.282 $ 0.282 $ 0.282 Minim dintotdeauna: $ 0.002741222502780159 $ 0.002741222502780159 $ 0.002741222502780159 Preț curent: $ 0.00327 $ 0.00327 $ 0.00327 Află mai mult despre prețul tokenului Honeyland (HXD)

Tokenomie pentru Honeyland (HXD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Honeyland (HXD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HXD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HXD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HXD, explorează prețul în direct al tokenului HXD!

Cum se cumpără HXD Te interesează să adaugi Honeyland (HXD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HXD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Honeyland (HXD) Analiza istoricului de preț pentru HXD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HXD!

Predicție de preț pentru HXD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HXD? Pagina noastră de predicție de preț pentru HXD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HXD!

