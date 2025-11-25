Ce este BLESS

Tokenomie pentru Bless (BLESS) Descoperă informații cheie despre Bless (BLESS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Bless (BLESS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bless (BLESS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.01M $ 31.01M $ 31.01M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 168.40M $ 168.40M $ 168.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.22971 $ 0.22971 $ 0.22971 Minim dintotdeauna: $ 0.01381528443749621 $ 0.01381528443749621 $ 0.01381528443749621 Preț curent: $ 0.01684 $ 0.01684 $ 0.01684 Află mai mult despre prețul tokenului Bless (BLESS) Cumpără BLESS acum!

Informații despre Bless (BLESS) Pagină de internet oficială: https://bless.network/ Carte albă: https://bless.network/Bless%20Whitepaper_English.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x7c8217517ed4711fe2deccdfeffe8d906b9ae11f

Tokenomie pentru Bless (BLESS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bless (BLESS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLESS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLESS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLESS, explorează prețul în direct al tokenului BLESS!

Cum se cumpără BLESS Te interesează să adaugi Bless (BLESS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BLESS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BLESS pe MEXC! Istoric de preț pentru Bless (BLESS) Analiza istoricului de preț pentru BLESS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BLESS! Predicție de preț pentru BLESS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLESS? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLESS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLESS!

