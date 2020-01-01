Tokenomie pentru Hivello (HVLO) Descoperă informații cheie despre Hivello (HVLO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hivello (HVLO) Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees. Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees. Pagină de internet oficială: https://hivello.com Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR Cumpără HVLO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hivello (HVLO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hivello (HVLO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 420.26K $ 420.26K $ 420.26K Ofertă totală: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Ofertă aflată în circulație: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Maxim dintotdeauna: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 Minim dintotdeauna: $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 Preț curent: $ 0.0003876 $ 0.0003876 $ 0.0003876 Află mai mult despre prețul tokenului Hivello (HVLO)

Tokenomie pentru Hivello (HVLO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hivello (HVLO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HVLO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HVLO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HVLO, explorează prețul în direct al tokenului HVLO!

Cum se cumpără HVLO Te interesează să adaugi Hivello (HVLO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HVLO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HVLO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Hivello (HVLO) Analiza istoricului de preț pentru HVLO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HVLO!

Predicție de preț pentru HVLO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HVLO? Pagina noastră de predicție de preț pentru HVLO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HVLO!

