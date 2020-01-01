Tokenomie pentru Hund on Sol (HUND) Descoperă informații cheie despre Hund on Sol (HUND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hund on Sol (HUND) HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. Pagină de internet oficială: https://hundonsol.com/ Carte albă: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev Cumpără HUND acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hund on Sol (HUND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hund on Sol (HUND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 661.89K $ 661.89K $ 661.89K Ofertă totală: $ 399.99M $ 399.99M $ 399.99M Ofertă aflată în circulație: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 661.98K $ 661.98K $ 661.98K Maxim dintotdeauna: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Minim dintotdeauna: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 Preț curent: $ 0.001655 $ 0.001655 $ 0.001655 Află mai mult despre prețul tokenului Hund on Sol (HUND)

Tokenomie pentru Hund on Sol (HUND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hund on Sol (HUND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HUND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HUND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HUND, explorează prețul în direct al tokenului HUND!

Cum se cumpără HUND Te interesează să adaugi Hund on Sol (HUND) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HUND, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HUND pe MEXC!

Istoric de preț pentru Hund on Sol (HUND) Analiza istoricului de preț pentru HUND ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HUND!

Predicție de preț pentru HUND Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HUND? Pagina noastră de predicție de preț pentru HUND combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HUND!

