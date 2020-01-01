Tokenomie pentru Hosky Token (HOSKY) Descoperă informații cheie despre Hosky Token (HOSKY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hosky Token (HOSKY) Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. Pagină de internet oficială: https://hosky.io/ Carte albă: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf Explorator de blocuri: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e Cumpără HOSKY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hosky Token (HOSKY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hosky Token (HOSKY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.07M $ 11.07M $ 11.07M Ofertă totală: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.56M $ 48.56M $ 48.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 Minim dintotdeauna: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 Preț curent: $ 0.000000048556 $ 0.000000048556 $ 0.000000048556 Află mai mult despre prețul tokenului Hosky Token (HOSKY)

Tokenomie pentru Hosky Token (HOSKY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hosky Token (HOSKY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HOSKY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HOSKY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HOSKY, explorează prețul în direct al tokenului HOSKY!

Cum se cumpără HOSKY Te interesează să adaugi Hosky Token (HOSKY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HOSKY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HOSKY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Hosky Token (HOSKY) Analiza istoricului de preț pentru HOSKY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HOSKY!

Predicție de preț pentru HOSKY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HOSKY? Pagina noastră de predicție de preț pentru HOSKY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HOSKY!

