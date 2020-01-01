Tokenomie pentru Hivemapper (HONEY) Descoperă informații cheie despre Hivemapper (HONEY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hivemapper (HONEY) Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Pagină de internet oficială: https://hivemapper.com/ Carte albă: https://docs.hivemapper.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy Cumpără HONEY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Hivemapper (HONEY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hivemapper (HONEY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 65.18M $ 65.18M $ 65.18M Ofertă totală: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Ofertă aflată în circulație: $ 4.73B $ 4.73B $ 4.73B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 137.80M $ 137.80M $ 137.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.14067 $ 0.14067 $ 0.14067 Minim dintotdeauna: $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 Preț curent: $ 0.01378 $ 0.01378 $ 0.01378 Află mai mult despre prețul tokenului Hivemapper (HONEY)

Tokenomie pentru Hivemapper (HONEY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hivemapper (HONEY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HONEY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HONEY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HONEY, explorează prețul în direct al tokenului HONEY!

Cum se cumpără HONEY Te interesează să adaugi Hivemapper (HONEY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HONEY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HONEY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Hivemapper (HONEY) Analiza istoricului de preț pentru HONEY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HONEY!

Predicție de preț pentru HONEY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HONEY? Pagina noastră de predicție de preț pentru HONEY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HONEY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!