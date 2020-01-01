Tokenomie pentru HILO (HILO) Descoperă informații cheie despre HILO (HILO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HILO (HILO) HILO is the go-to platform for users who track market trends, analyze sentiments, make predictions, swap tokens, buy, sell, and vote on key decisions. It offers a dynamic space for creating, sharing, and engaging with the community, giving access to advanced tools and leveraging the power of the oracle for data validation. In addition to analytics, HILO adds an element of entertainment with gambling features, interactive games, and Telegram bots. Whether users are testing their luck, participating in games, or utilizing the Telegram bots, HILO ensures there's always something engaging to explore. Pagină de internet oficială: https://www.hilomarket.com/ Carte albă: https://docs.hilomarket.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x6c3fe25a4de7fa243c653cfe1f165bf11d99704e

Tokenomie și analiză de preț pentru HILO (HILO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HILO (HILO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.06995 $ 0.06995 $ 0.06995 Minim dintotdeauna: $ 0.002333833065740739 $ 0.002333833065740739 $ 0.002333833065740739 Preț curent: $ 0.02865 $ 0.02865 $ 0.02865 Află mai mult despre prețul tokenului HILO (HILO)

Tokenomie pentru HILO (HILO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HILO (HILO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HILO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HILO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HILO, explorează prețul în direct al tokenului HILO!

Istoric de preț pentru HILO (HILO) Analiza istoricului de preț pentru HILO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HILO!

Predicție de preț pentru HILO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HILO? Pagina noastră de predicție de preț pentru HILO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HILO!

