Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

PozițieNo.594

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)17.23%

Ofertă află în circulație73,286,293.77158035

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală100,000,000

Rată de circulație0.7328%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna40.2582090224571,2021-12-17

Cel mai mic preț0.3412480229055489,2025-04-09

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

