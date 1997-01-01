Tokenomie pentru Heima (HEI) Descoperă informații cheie despre Heima (HEI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Heima (HEI) Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Pagină de internet oficială: https://www.heima.network/ Carte albă: https://docs.heima.network/ Explorator de blocuri: https://polkadot.js.org/apps/?rpc=wss%3A%2F%2Frpc.heima-parachain.heima.network#/explorer Cumpără HEI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Heima (HEI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Heima (HEI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.02M $ 29.02M $ 29.02M Ofertă totală: $ 97.68M $ 97.68M $ 97.68M Ofertă aflată în circulație: $ 77.48M $ 77.48M $ 77.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 37.45M $ 37.45M $ 37.45M Maxim dintotdeauna: $ 2.8899 $ 2.8899 $ 2.8899 Minim dintotdeauna: $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 Preț curent: $ 0.3745 $ 0.3745 $ 0.3745 Află mai mult despre prețul tokenului Heima (HEI)

Tokenomie pentru Heima (HEI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Heima (HEI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HEI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HEI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HEI, explorează prețul în direct al tokenului HEI!

Istoric de preț pentru Heima (HEI) Analiza istoricului de preț pentru HEI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HEI!

Predicție de preț pentru HEI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HEI? Pagina noastră de predicție de preț pentru HEI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HEI!

