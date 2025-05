HEI

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

NumeHEI

PozițieNo.801

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)8.70%

Ofertă află în circulație75,764,846

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală95,703,164

Rată de circulație0.7576%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.3586561844463771,2025-02-13

Cel mai mic preț0.23297119664169133,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

