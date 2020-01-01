Tokenomie pentru Humans.ai (HEART) Descoperă informații cheie despre Humans.ai (HEART), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Humans.ai (HEART) Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term. Pagină de internet oficială: https://humans.ai Carte albă: http://humans.ai/litepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/ Cumpără HEART acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Humans.ai (HEART) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Humans.ai (HEART), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.62M $ 34.62M $ 34.62M Ofertă totală: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B Ofertă aflată în circulație: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.62M $ 34.62M $ 34.62M Maxim dintotdeauna: $ 0.1815 $ 0.1815 $ 0.1815 Minim dintotdeauna: $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 $ 0.003675394095500101 Preț curent: $ 0.004439 $ 0.004439 $ 0.004439 Află mai mult despre prețul tokenului Humans.ai (HEART)

Tokenomie pentru Humans.ai (HEART): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Humans.ai (HEART) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HEART care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HEART care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HEART, explorează prețul în direct al tokenului HEART!

Cum se cumpără HEART Te interesează să adaugi Humans.ai (HEART) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HEART, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HEART pe MEXC!

Istoric de preț pentru Humans.ai (HEART) Analiza istoricului de preț pentru HEART ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HEART!

Predicție de preț pentru HEART Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HEART? Pagina noastră de predicție de preț pentru HEART combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HEART!

