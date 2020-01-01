Tokenomie pentru HashAI (HASHAI) Descoperă informații cheie despre HashAI (HASHAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HashAI (HASHAI) Where Artificial Intelligence meets mining excellence.With vast Crypto and Web3 experience, the Hash AI team has established the infrastructure, partnerships, and distribution network for a successful Crypto mining company. Pagină de internet oficială: https://hashai.co.uk Carte albă: https://docs.hashai.co.uk/docs.hashai.co.uk Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x292fcdd1b104de5a00250febba9bc6a5092a0076 Cumpără HASHAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HashAI (HASHAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HashAI (HASHAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.29M $ 22.29M $ 22.29M Ofertă totală: $ 89.72B $ 89.72B $ 89.72B Ofertă aflată în circulație: $ 84.56B $ 84.56B $ 84.56B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.36M $ 26.36M $ 26.36M Maxim dintotdeauna: $ 0.0022999 $ 0.0022999 $ 0.0022999 Minim dintotdeauna: $ 0.000152660244543882 $ 0.000152660244543882 $ 0.000152660244543882 Preț curent: $ 0.0002636 $ 0.0002636 $ 0.0002636 Află mai mult despre prețul tokenului HashAI (HASHAI)

Tokenomie pentru HashAI (HASHAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HashAI (HASHAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HASHAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HASHAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HASHAI, explorează prețul în direct al tokenului HASHAI!

Cum se cumpără HASHAI Te interesează să adaugi HashAI (HASHAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru HASHAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra HASHAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru HashAI (HASHAI) Analiza istoricului de preț pentru HASHAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru HASHAI!

Predicție de preț pentru HASHAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta HASHAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru HASHAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul HASHAI!

