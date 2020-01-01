Tokenomie pentru Handy (HANDY) Descoperă informații cheie despre Handy (HANDY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Handy (HANDY) HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously. Pagină de internet oficială: https://handypick.io/ Carte albă: https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c Cumpără HANDY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Handy (HANDY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Handy (HANDY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 945.97M $ 945.97M $ 945.97M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.09M $ 13.09M $ 13.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.13265 $ 0.13265 $ 0.13265 Minim dintotdeauna: $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 $ 0.000179943687838329 Preț curent: $ 0.0013093 $ 0.0013093 $ 0.0013093 Află mai mult despre prețul tokenului Handy (HANDY)

Tokenomie pentru Handy (HANDY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Handy (HANDY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HANDY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HANDY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HANDY, explorează prețul în direct al tokenului HANDY!

