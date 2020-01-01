Tokenomie pentru GST (GST) Descoperă informații cheie despre GST (GST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GST (GST) STEPN is a Web3 running app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users' GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Pagină de internet oficială: https://stepn.com/ Carte albă: https://stepn.com/litePaper Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/AFbX8oGjGpmVFywbVouvhQSRmiW2aR1mohfahi4Y2AdB Cumpără GST acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GST (GST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GST (GST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.47M $ 17.47M $ 17.47M Ofertă totală: $ 3.96B $ 3.96B $ 3.96B Ofertă aflată în circulație: $ 3.95B $ 3.95B $ 3.95B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.51M $ 17.51M $ 17.51M Maxim dintotdeauna: $ 9.4 $ 9.4 $ 9.4 Minim dintotdeauna: $ 0.004672045756950271 $ 0.004672045756950271 $ 0.004672045756950271 Preț curent: $ 0.00442 $ 0.00442 $ 0.00442 Află mai mult despre prețul tokenului GST (GST)

Tokenomie pentru GST (GST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GST (GST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GST, explorează prețul în direct al tokenului GST!

Cum se cumpără GST Te interesează să adaugi GST (GST) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GST, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GST pe MEXC!

Istoric de preț pentru GST (GST) Analiza istoricului de preț pentru GST ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GST!

Predicție de preț pentru GST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GST? Pagina noastră de predicție de preț pentru GST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GST!

