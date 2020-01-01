Tokenomie pentru Camelot Token (GRAIL) Descoperă informații cheie despre Camelot Token (GRAIL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Camelot Token (GRAIL) Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability. Pagină de internet oficială: https://camelot.exchange/ Carte albă: https://docs.camelot.exchange/ Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0x3d9907F9a368ad0a51Be60f7Da3b97cf940982D8 Cumpără GRAIL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Camelot Token (GRAIL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Camelot Token (GRAIL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 73.51K $ 73.51K $ 73.51K Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.73M $ 16.73M $ 16.73M Maxim dintotdeauna: $ 4,700 $ 4,700 $ 4,700 Minim dintotdeauna: $ 184.24900021448872 $ 184.24900021448872 $ 184.24900021448872 Preț curent: $ 227.54 $ 227.54 $ 227.54 Află mai mult despre prețul tokenului Camelot Token (GRAIL)

Tokenomie pentru Camelot Token (GRAIL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Camelot Token (GRAIL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRAIL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRAIL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRAIL, explorează prețul în direct al tokenului GRAIL!

Istoric de preț pentru Camelot Token (GRAIL) Analiza istoricului de preț pentru GRAIL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GRAIL!

Predicție de preț pentru GRAIL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GRAIL? Pagina noastră de predicție de preț pentru GRAIL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GRAIL!

