Informații despre GoMining (GOMINING) GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game. GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game. Pagină de internet oficială: https://gomining.com Carte albă: https://storage.googleapis.com/gmt-public-prod/docs/white-paper-token.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/3KzAE8dPyJRgZ36Eh81v7WPwi6dm7bDhdMb8EAus2RAf Cumpără GOMINING acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GoMining (GOMINING) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GoMining (GOMINING), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 181.97M $ 181.97M $ 181.97M Ofertă totală: $ 410.84M $ 410.84M $ 410.84M Ofertă aflată în circulație: $ 407.09M $ 407.09M $ 407.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 183.65M $ 183.65M $ 183.65M Maxim dintotdeauna: $ 0.5673 $ 0.5673 $ 0.5673 Minim dintotdeauna: $ 0.03591792142928664 $ 0.03591792142928664 $ 0.03591792142928664 Preț curent: $ 0.447 $ 0.447 $ 0.447 Află mai mult despre prețul tokenului GoMining (GOMINING)

Tokenomie pentru GoMining (GOMINING): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GoMining (GOMINING) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOMINING care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOMINING care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOMINING, explorează prețul în direct al tokenului GOMINING!

