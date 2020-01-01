Tokenomie pentru Gods Unchained (GODS) Descoperă informații cheie despre Gods Unchained (GODS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gods Unchained (GODS) Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Pagină de internet oficială: https://godsunchained.com/ Carte albă: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 Cumpără GODS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gods Unchained (GODS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gods Unchained (GODS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 40.98M $ 40.98M $ 40.98M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 394.03M $ 394.03M $ 394.03M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M Maxim dintotdeauna: $ 8.906 $ 8.906 $ 8.906 Minim dintotdeauna: $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 Preț curent: $ 0.104 $ 0.104 $ 0.104 Află mai mult despre prețul tokenului Gods Unchained (GODS)

Tokenomie pentru Gods Unchained (GODS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gods Unchained (GODS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GODS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GODS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GODS, explorează prețul în direct al tokenului GODS!

Istoric de preț pentru Gods Unchained (GODS) Analiza istoricului de preț pentru GODS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GODS!

Predicție de preț pentru GODS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GODS? Pagina noastră de predicție de preț pentru GODS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GODS!

