Informații despre Gochujang Coin (GOCHU) Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Pagină de internet oficială: https://gochu.org Carte albă: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Cumpără GOCHU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gochujang Coin (GOCHU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gochujang Coin (GOCHU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Ofertă totală: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T Ofertă aflată în circulație: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.27M $ 10.27M $ 10.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 Minim dintotdeauna: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 Preț curent: $ 0.0000003422 $ 0.0000003422 $ 0.0000003422 Află mai mult despre prețul tokenului Gochujang Coin (GOCHU)

Tokenomie pentru Gochujang Coin (GOCHU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gochujang Coin (GOCHU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOCHU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOCHU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOCHU, explorează prețul în direct al tokenului GOCHU!

Istoric de preț pentru Gochujang Coin (GOCHU) Analiza istoricului de preț pentru GOCHU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GOCHU!

Predicție de preț pentru GOCHU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GOCHU? Pagina noastră de predicție de preț pentru GOCHU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GOCHU!

