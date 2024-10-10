Tokenomie pentru Goatseus Maximus (GOAT) Descoperă informații cheie despre Goatseus Maximus (GOAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Goatseus Maximus (GOAT) Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain. Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain. Pagină de internet oficială: https://goatchan.xyz Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/CzLSujWBLFsSjncfkh59rUFqvafWcY5tzedWJSuypump Cumpără GOAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Goatseus Maximus (GOAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Goatseus Maximus (GOAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 78.91M $ 78.91M $ 78.91M Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 78.91M $ 78.91M $ 78.91M Maxim dintotdeauna: $ 1.3669 $ 1.3669 $ 1.3669 Minim dintotdeauna: $ 0.000019502896664627 $ 0.000019502896664627 $ 0.000019502896664627 Preț curent: $ 0.07891 $ 0.07891 $ 0.07891 Află mai mult despre prețul tokenului Goatseus Maximus (GOAT)

Structura în profunzime a tokenului Goatseus Maximus (GOAT) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri GOAT. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Goatseus Maximus (GOAT) is a memecoin on the Solana blockchain, launched in October 2024, and is notable for its association with the AI agent "Truth Terminal." The token’s economics are deeply intertwined with meme culture, AI-driven community engagement, and speculative trading. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Launch Platform: GOAT was launched on Pump.fun, a Solana-based memecoin launchpad, on October 10, 2024.

GOAT was launched on Pump.fun, a Solana-based memecoin launchpad, on October 10, 2024. Issuance Model: The token was created and distributed via a fair launch mechanism typical of Pump.fun, where anyone could mint and purchase tokens at launch. There is no evidence of a private sale, presale, or VC allocation.

The token was created and distributed via a fair launch mechanism typical of Pump.fun, where anyone could mint and purchase tokens at launch. There is no evidence of a private sale, presale, or VC allocation. Total Supply: The circulating supply is reported as 1 billion GOAT tokens. Allocation Mechanism Decentralized Distribution: The initial distribution was open to the public, with tokens available for purchase by anyone on Pump.fun and subsequently on decentralized and centralized exchanges.

The initial distribution was open to the public, with tokens available for purchase by anyone on Pump.fun and subsequently on decentralized and centralized exchanges. Founder/AI Holdings: Andy Ayrey, the founder of Truth Terminal, disclosed holding 1.25 million GOAT tokens, received as gifts and not actively traded. The Truth Terminal AI wallet reportedly held 1.93 million GOAT at one point, with plans to transfer these to a legal trust and not adjust holdings until a transparent governance process is established.

Andy Ayrey, the founder of Truth Terminal, disclosed holding 1.25 million GOAT tokens, received as gifts and not actively traded. The Truth Terminal AI wallet reportedly held 1.93 million GOAT at one point, with plans to transfer these to a legal trust and not adjust holdings until a transparent governance process is established. Concentration: The top ten wallets hold approximately 9.33% of the total supply, indicating some concentration but generally broad distribution compared to many memecoins. Allocation Category Amount (GOAT) % of Total Supply Notes Public (Pump.fun, DEX, CEX) ~990M+ ~99%+ Open to all, no presale/VC Founder/AI/Team ~3.2M ~0.32% Disclosed by Andy Ayrey and Truth Terminal AI Top 10 Wallets ~93.3M ~9.33% As of October 2024 Usage and Incentive Mechanism Utility: GOAT is explicitly described as having no intrinsic utility beyond transferability between Solana wallets. It is a pure memecoin, with value driven by community, speculation, and meme virality.

GOAT is explicitly described as having no intrinsic utility beyond transferability between Solana wallets. It is a pure memecoin, with value driven by community, speculation, and meme virality. Community Engagement: The Truth Terminal AI bot actively promotes GOAT, creating a recursive loop of engagement—more interaction with the AI leads to more promotion and attention for the token.

The Truth Terminal AI bot actively promotes GOAT, creating a recursive loop of engagement—more interaction with the AI leads to more promotion and attention for the token. Gamification: By November 2024, the ecosystem expanded with "Olympus Arena," a gamified platform where users can battle NFT goats to earn GOAT tokens and upgrade NFTs, adding a play-to-earn element.

By November 2024, the ecosystem expanded with "Olympus Arena," a gamified platform where users can battle NFT goats to earn GOAT tokens and upgrade NFTs, adding a play-to-earn element. Staking/Rewards: Some platforms (e.g., Kraken) mention the possibility of earning rewards on GOAT, but there is no evidence of a formal staking or yield mechanism at the protocol level. Locking Mechanism No Formal Lockups: There is no evidence of a vesting schedule, lockup contracts, or time-based restrictions on token transfers for the general public or team. The founder has voluntarily committed not to trade his holdings until a governance process is in place, but this is not enforced by smart contract.

There is no evidence of a vesting schedule, lockup contracts, or time-based restrictions on token transfers for the general public or team. The founder has voluntarily committed not to trade his holdings until a governance process is in place, but this is not enforced by smart contract. Trust Transfer: The founder plans to transfer AI/Truth Terminal wallets to a legal trust, but this is a legal/organizational measure, not a blockchain-enforced lock. Unlocking Time Immediate Liquidity: All tokens were liquid and tradable from launch, with no scheduled unlocks or vesting events.

All tokens were liquid and tradable from launch, with no scheduled unlocks or vesting events. No Future Unlocks: There are no announced or scheduled future unlocks for team, advisors, or ecosystem funds. Summary Table Mechanism Details Issuance Fair launch on Pump.fun (Solana), open to all, no presale/VC Allocation Public: ~99%+, Founder/AI: ~0.32%, Top 10 wallets: ~9.33% Usage/Incentives No utility; meme-driven, community engagement, NFT gamification, possible exchange rewards Locking No formal lockups; voluntary founder lock until governance established Unlocking All tokens liquid at launch; no vesting or scheduled unlocks Nuances and Implications Speculative Nature: GOAT’s value is almost entirely speculative, driven by meme virality, AI engagement, and social media buzz. There is no underlying utility or revenue model.

GOAT’s value is almost entirely speculative, driven by meme virality, AI engagement, and social media buzz. There is no underlying utility or revenue model. Community Risks: High concentration among top wallets and lack of formal governance or lockups introduce risks of volatility and potential manipulation.

High concentration among top wallets and lack of formal governance or lockups introduce risks of volatility and potential manipulation. AI-Driven Narrative: The unique aspect of AI-driven promotion and narrative-building sets GOAT apart from other memecoins, but also raises questions about sustainability and ethical considerations.

The unique aspect of AI-driven promotion and narrative-building sets GOAT apart from other memecoins, but also raises questions about sustainability and ethical considerations. No Traditional Tokenomics: Unlike many DeFi or utility tokens, GOAT does not have mechanisms like inflation, deflation, staking rewards, or protocol fees. Conclusion Goatseus Maximus (GOAT) exemplifies the new wave of AI-meme hybrid tokens: fair-launched, community-driven, and highly speculative, with no formalized tokenomics beyond initial distribution and meme engagement. Its success and risks are tightly linked to social sentiment, AI-driven narratives, and the broader memecoin market cycle. Investors should be aware of the lack of utility, absence of lockups, and the potential for rapid price swings due to concentrated holdings and speculative trading.

Tokenomie pentru Goatseus Maximus (GOAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Goatseus Maximus (GOAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GOAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GOAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GOAT, explorează prețul în direct al tokenului GOAT!

