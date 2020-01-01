Tokenomie pentru Giant Mammoth (GMMT) Descoperă informații cheie despre Giant Mammoth (GMMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Giant Mammoth (GMMT) Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Pagină de internet oficială: https://gmmtchain.io/ Carte albă: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_v3_en.pdf Explorator de blocuri: https://scan.gmmtchain.io/ Cumpără GMMT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Giant Mammoth (GMMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Giant Mammoth (GMMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.96M $ 11.96M $ 11.96M Ofertă totală: $ 2.08B $ 2.08B $ 2.08B Ofertă aflată în circulație: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.89M $ 34.89M $ 34.89M Maxim dintotdeauna: $ 3.375 $ 3.375 $ 3.375 Minim dintotdeauna: $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 $ 0.003128621958182126 Preț curent: $ 0.006977 $ 0.006977 $ 0.006977 Află mai mult despre prețul tokenului Giant Mammoth (GMMT)

Tokenomie pentru Giant Mammoth (GMMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Giant Mammoth (GMMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GMMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GMMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GMMT, explorează prețul în direct al tokenului GMMT!

Cum se cumpără GMMT Te interesează să adaugi Giant Mammoth (GMMT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GMMT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GMMT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Giant Mammoth (GMMT) Analiza istoricului de preț pentru GMMT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GMMT!

Predicție de preț pentru GMMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GMMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru GMMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GMMT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!