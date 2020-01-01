Tokenomie pentru Giza (GIZA) Descoperă informații cheie despre Giza (GIZA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Giza (GIZA) Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention. Giza is the essential infrastructure powering autonomous financial markets--designed to unify fragmented DeFi and enable capital flow efficiently without human intervention. Pagină de internet oficială: https://www.gizatech.xyz Carte albă: https://docs.gizaprotocol.ai/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x590830dFDf9A3F68aFCDdE2694773dEBDF267774 Cumpără GIZA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Giza (GIZA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Giza (GIZA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 161.25M $ 161.25M $ 161.25M Maxim dintotdeauna: $ 0.49263 $ 0.49263 $ 0.49263 Minim dintotdeauna: $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 $ 0.03671627840748957 Preț curent: $ 0.16125 $ 0.16125 $ 0.16125 Află mai mult despre prețul tokenului Giza (GIZA)

Tokenomie pentru Giza (GIZA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Giza (GIZA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GIZA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GIZA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GIZA, explorează prețul în direct al tokenului GIZA!

Cum se cumpără GIZA Te interesează să adaugi Giza (GIZA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GIZA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GIZA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Giza (GIZA) Analiza istoricului de preț pentru GIZA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GIZA!

Predicție de preț pentru GIZA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GIZA? Pagina noastră de predicție de preț pentru GIZA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GIZA!

