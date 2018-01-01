Tokenomie pentru Enjin (ENJ) Descoperă informații cheie despre Enjin (ENJ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Enjin (ENJ) Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Pagină de internet oficială: https://enjin.io/ Carte albă: https://docs.enjin.io/ Explorator de blocuri: https://enjin.subscan.io

Tokenomie și analiză de preț pentru Enjin (ENJ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Enjin (ENJ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 114.69M $ 114.69M $ 114.69M Ofertă totală: $ 1.93B $ 1.93B $ 1.93B Ofertă aflată în circulație: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 117.35M $ 117.35M $ 117.35M Maxim dintotdeauna: $ 0.6877 $ 0.6877 $ 0.6877 Minim dintotdeauna: $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 Preț curent: $ 0.06084 $ 0.06084 $ 0.06084 Află mai mult despre prețul tokenului Enjin (ENJ)

Tokenomie pentru Enjin (ENJ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Enjin (ENJ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ENJ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ENJ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ENJ, explorează prețul în direct al tokenului ENJ!

Istoric de preț pentru Enjin (ENJ) Analiza istoricului de preț pentru ENJ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ENJ!

Predicție de preț pentru ENJ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ENJ? Pagina noastră de predicție de preț pentru ENJ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ENJ!

