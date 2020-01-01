Tokenomie pentru GIGACHAD (GIGA) Descoperă informații cheie despre GIGACHAD (GIGA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GIGACHAD (GIGA) GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original "Gigachad", by utilizing the strength of memes and "Chad" energy. GIGA is a community run project. Pagină de internet oficială: https://www.gigachadsolana.com Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/63LfDmNb3MQ8mw9MtZ2To9bEA2M71kZUUGq5tiJxcqj9 Cumpără GIGA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GIGACHAD (GIGA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GIGACHAD (GIGA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 110.70M $ 110.70M $ 110.70M Ofertă totală: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Ofertă aflată în circulație: $ 9.30B $ 9.30B $ 9.30B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 119.00M $ 119.00M $ 119.00M Maxim dintotdeauna: $ 0.0963 $ 0.0963 $ 0.0963 Minim dintotdeauna: $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 $ 0.000001831035084425 Preț curent: $ 0.0119 $ 0.0119 $ 0.0119 Află mai mult despre prețul tokenului GIGACHAD (GIGA)

Tokenomie pentru GIGACHAD (GIGA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GIGACHAD (GIGA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GIGA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GIGA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GIGA, explorează prețul în direct al tokenului GIGA!

Cum se cumpără GIGA Te interesează să adaugi GIGACHAD (GIGA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GIGA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GIGA pe MEXC!

Istoric de preț pentru GIGACHAD (GIGA) Analiza istoricului de preț pentru GIGA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GIGA!

Predicție de preț pentru GIGA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GIGA? Pagina noastră de predicție de preț pentru GIGA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GIGA!

