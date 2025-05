GIGA

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

NumeGIGA

PozițieNo.196

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.22%

Ofertă află în circulație9,302,411,888

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală9,603,935,545.16

Rată de circulație0.9302%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.09511039750207428,2025-01-03

Cel mai mic preț0.000001831035084425,2024-01-05

Lanț de blocuri publicSOL

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.