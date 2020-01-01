Tokenomie pentru Aavegotchi (GHST) Descoperă informații cheie despre Aavegotchi (GHST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aavegotchi (GHST) GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience. GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience. Pagină de internet oficială: https://aavegotchi.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550 Cumpără GHST acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Aavegotchi (GHST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aavegotchi (GHST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.39M $ 21.39M $ 21.39M Ofertă totală: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M Ofertă aflată în circulație: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.39M $ 21.39M $ 21.39M Maxim dintotdeauna: $ 3.9 $ 3.9 $ 3.9 Minim dintotdeauna: $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 Preț curent: $ 0.4056 $ 0.4056 $ 0.4056 Află mai mult despre prețul tokenului Aavegotchi (GHST)

Tokenomie pentru Aavegotchi (GHST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aavegotchi (GHST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GHST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GHST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GHST, explorează prețul în direct al tokenului GHST!

