GHST

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

NumeGHST

PozițieNo.824

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)17.57%

Ofertă află în circulație52,747,801.21406849

Ofertă maximă0

Ofertă totală52,747,802.71425598

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3.775128609064033,2024-04-01

Cel mai mic preț0.3539703646922037,2025-03-11

Lanț de blocuri publicETH

