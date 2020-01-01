Tokenomie pentru Games for a living (GFAL) Descoperă informații cheie despre Games for a living (GFAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Games for a living (GFAL) The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. Pagină de internet oficială: https://gamesforaliving.com/ Carte albă: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Cumpără GFAL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Games for a living (GFAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Games for a living (GFAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.27M $ 13.27M $ 13.27M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.58M $ 38.58M $ 38.58M Maxim dintotdeauna: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 Minim dintotdeauna: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 Preț curent: $ 0.003858 $ 0.003858 $ 0.003858 Află mai mult despre prețul tokenului Games for a living (GFAL)

Tokenomie pentru Games for a living (GFAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Games for a living (GFAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GFAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GFAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GFAL, explorează prețul în direct al tokenului GFAL!

Cum se cumpără GFAL Te interesează să adaugi Games for a living (GFAL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GFAL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GFAL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Games for a living (GFAL) Analiza istoricului de preț pentru GFAL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GFAL!

Predicție de preț pentru GFAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GFAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru GFAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GFAL!

