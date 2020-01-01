Tokenomie pentru Gearbox (GEAR) Descoperă informații cheie despre Gearbox (GEAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gearbox (GEAR) Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage. Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage. Pagină de internet oficială: https://gearbox.fi/ Carte albă: https://docs.gearbox.finance/overview/whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xba3335588d9403515223f109edc4eb7269a9ab5d#balances Cumpără GEAR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gearbox (GEAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gearbox (GEAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.68M $ 28.68M $ 28.68M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.68M $ 28.68M $ 28.68M Maxim dintotdeauna: $ 0.037494 $ 0.037494 $ 0.037494 Minim dintotdeauna: $ 0.002394699189497087 $ 0.002394699189497087 $ 0.002394699189497087 Preț curent: $ 0.002868 $ 0.002868 $ 0.002868 Află mai mult despre prețul tokenului Gearbox (GEAR)

Tokenomie pentru Gearbox (GEAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gearbox (GEAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GEAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GEAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GEAR, explorează prețul în direct al tokenului GEAR!

