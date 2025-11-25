Mai multe despre GAIN
Tokenomie pentru Griffin AI (GAIN)
Tokenomie și analiză de preț pentru Griffin AI (GAIN)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Griffin AI (GAIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Informații despre Griffin AI (GAIN)
Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.
Tokenomie pentru Griffin AI (GAIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Griffin AI (GAIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri GAIN care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri GAIN care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru GAIN, explorează prețul în direct al tokenului GAIN!
Cum se cumpără GAIN
Te interesează să adaugi Griffin AI (GAIN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GAIN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru Griffin AI (GAIN)
Analiza istoricului de preț pentru GAIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru GAIN
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GAIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru GAIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Citește și ia cunoștință de Acordul de utilizare și Politica de confidențialitate
