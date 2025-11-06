Ce este Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe's first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb's Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI's native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Predicție de preț pentru Griffin AI (USD)

Ce valoare va avea Griffin AI (GAIN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Griffin AI (GAIN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Griffin AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Griffin AI!

Tokenomie pentru Griffin AI (GAIN)

Înțelegerea tokenomică a Griffin AI (GAIN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GAIN!

Cum se cumpără Griffin AI (GAIN)

GAIN în monede locale

Resursă Griffin AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Griffin AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Griffin AI Cât valorează Griffin AI (GAIN) astăzi? Prețul pe viu pentru GAIN în USD este 0.004762 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru GAIN în USD? $ 0.004762 . Consultă Prețul actual pentru GAIN la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Griffin AI? Capitalizarea de piață pentru GAIN este -- USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru GAIN? Ofertă aflată în circulație pentru GAIN este -- USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GAIN? GAIN a obținut un preț ATH de -- USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GAIN? GAIN a avut un preț ATL de -- USD . Care este volumul de tranzacționare pentru GAIN? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GAIN este $ 29.56K USD . Va crește GAIN în acest an? GAIN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GAIN pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Griffin AI (GAIN)

