Prețul în timp real pentru Griffin AI astăzi este 0.004762 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GAIN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GAIN pe MEXC acum.

Pret Griffin AI (GAIN)

Preț în timp real pentru 1 GAIN în USD:

$0.004762
-16.80%1D
USD
Griffin AI (GAIN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:50:41 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Griffin AI (GAIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.004761
Minim 24 h
$ 0.005729
Maxim 24 h

$ 0.004761
$ 0.005729
--
--
-4.69%

-16.80%

-38.88%

-38.88%

Prețul în timp real pentru Griffin AI (GAIN) este $ 0.004762. În ultimele 24 de ore, tokenul GAIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.004761 și un maxim de $ 0.005729, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GAIN este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GAIN s-a modificat cu -4.69% în decursul ultimei ore, cu -16.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -38.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Griffin AI (GAIN)

--
$ 29.56K
$ 29.56K$ 29.56K

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

--
1,000,000,000
BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Griffin AI este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 29.56K. Oferta aflată în circulație pentru GAIN este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.76M.

Istoric de preț pentru Griffin AI (GAIN) USD

Urmărește modificările de preț pentru Griffin AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00096156-16.80%
30 de zile$ -0.044578-90.35%
60 de zile$ -0.015238-76.19%
90 de zile$ -0.015238-76.19%
Modificare de preț astăzi pentru Griffin AI

Astăzi, GAIN a înregistrat o modificare de $ -0.00096156 (-16.80%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Griffin AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.044578 (-90.35%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Griffin AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, GAIN a văzut o modificare de $ -0.015238 (-76.19%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Griffin AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.015238 (-76.19%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Griffin AI (GAIN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Griffin AI.

Ce este Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Tokenul Griffin AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Griffin AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GAIN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Griffin AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Griffin AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Griffin AI (USD)

Ce valoare va avea Griffin AI (GAIN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Griffin AI (GAIN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Griffin AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Griffin AI!

Tokenomie pentru Griffin AI (GAIN)

Înțelegerea tokenomică a Griffin AI (GAIN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GAIN!

Cum se cumpără Griffin AI (GAIN)

Vrei să știi cum să cumperi Griffin AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Griffin AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GAIN în monede locale

1 Griffin AI(GAIN) în VND
125.31203
1 Griffin AI(GAIN) în AUD
A$0.00733348
1 Griffin AI(GAIN) în GBP
0.00361912
1 Griffin AI(GAIN) în EUR
0.00409532
1 Griffin AI(GAIN) în USD
$0.004762
1 Griffin AI(GAIN) în MYR
RM0.01990516
1 Griffin AI(GAIN) în TRY
0.20052782
1 Griffin AI(GAIN) în JPY
¥0.728586
1 Griffin AI(GAIN) în ARS
ARS$6.91142394
1 Griffin AI(GAIN) în RUB
0.38648392
1 Griffin AI(GAIN) în INR
0.4221513
1 Griffin AI(GAIN) în IDR
Rp79.36663492
1 Griffin AI(GAIN) în PHP
0.28076752
1 Griffin AI(GAIN) în EGP
￡E.0.22519498
1 Griffin AI(GAIN) în BRL
R$0.02552432
1 Griffin AI(GAIN) în CAD
C$0.00671442
1 Griffin AI(GAIN) în BDT
0.58101162
1 Griffin AI(GAIN) în NGN
6.85175608
1 Griffin AI(GAIN) în COP
$18.17555398
1 Griffin AI(GAIN) în ZAR
R.0.08266832
1 Griffin AI(GAIN) în UAH
0.20028972
1 Griffin AI(GAIN) în TZS
T.Sh.11.700234
1 Griffin AI(GAIN) în VES
Bs1.061926
1 Griffin AI(GAIN) în CLP
$4.485804
1 Griffin AI(GAIN) în PKR
Rs1.34593168
1 Griffin AI(GAIN) în KZT
2.50495486
1 Griffin AI(GAIN) în THB
฿0.15433642
1 Griffin AI(GAIN) în TWD
NT$0.14757438
1 Griffin AI(GAIN) în AED
د.إ0.01747654
1 Griffin AI(GAIN) în CHF
Fr0.0038096
1 Griffin AI(GAIN) în HKD
HK$0.03700074
1 Griffin AI(GAIN) în AMD
֏1.8209888
1 Griffin AI(GAIN) în MAD
.د.م0.04433422
1 Griffin AI(GAIN) în MXN
$0.08862082
1 Griffin AI(GAIN) în SAR
ريال0.0178575
1 Griffin AI(GAIN) în ETB
Br0.73091938
1 Griffin AI(GAIN) în KES
KSh0.61496468
1 Griffin AI(GAIN) în JOD
د.أ0.003376258
1 Griffin AI(GAIN) în PLN
0.01752416
1 Griffin AI(GAIN) în RON
лв0.0209528
1 Griffin AI(GAIN) în SEK
kr0.04566758
1 Griffin AI(GAIN) în BGN
лв0.00804778
1 Griffin AI(GAIN) în HUF
Ft1.59369854
1 Griffin AI(GAIN) în CZK
0.10043058
1 Griffin AI(GAIN) în KWD
د.ك0.001461934
1 Griffin AI(GAIN) în ILS
0.01552412
1 Griffin AI(GAIN) în BOB
Bs0.0328578
1 Griffin AI(GAIN) în AZN
0.0080954
1 Griffin AI(GAIN) în TJS
SM0.04390564
1 Griffin AI(GAIN) în GEL
0.01290502
1 Griffin AI(GAIN) în AOA
Kz4.3448488
1 Griffin AI(GAIN) în BHD
.د.ب0.001795274
1 Griffin AI(GAIN) în BMD
$0.004762
1 Griffin AI(GAIN) în DKK
kr0.03081014
1 Griffin AI(GAIN) în HNL
L0.12514536
1 Griffin AI(GAIN) în MUR
0.219052
1 Griffin AI(GAIN) în NAD
$0.08271594
1 Griffin AI(GAIN) în NOK
kr0.04866764
1 Griffin AI(GAIN) în NZD
$0.00842874
1 Griffin AI(GAIN) în PAB
B/.0.004762
1 Griffin AI(GAIN) în PGK
K0.02033374
1 Griffin AI(GAIN) în QAR
ر.ق0.01733368
1 Griffin AI(GAIN) în RSD
дин.0.48396206
1 Griffin AI(GAIN) în UZS
soʻm56.69046712
1 Griffin AI(GAIN) în ALL
L0.39938894
1 Griffin AI(GAIN) în ANG
ƒ0.00852398
1 Griffin AI(GAIN) în AWG
ƒ0.0085716
1 Griffin AI(GAIN) în BBD
$0.009524
1 Griffin AI(GAIN) în BAM
KM0.00804778
1 Griffin AI(GAIN) în BIF
Fr14.043138
1 Griffin AI(GAIN) în BND
$0.0061906
1 Griffin AI(GAIN) în BSD
$0.004762
1 Griffin AI(GAIN) în JMD
$0.7635867
1 Griffin AI(GAIN) în KHR
19.12447772
1 Griffin AI(GAIN) în KMF
Fr2.028612
1 Griffin AI(GAIN) în LAK
103.52173706
1 Griffin AI(GAIN) în LKR
රු1.45179094
1 Griffin AI(GAIN) în MDL
L0.08147782
1 Griffin AI(GAIN) în MGA
Ar21.450429
1 Griffin AI(GAIN) în MOP
P0.038096
1 Griffin AI(GAIN) în MVR
0.0733348
1 Griffin AI(GAIN) în MWK
MK8.2530222
1 Griffin AI(GAIN) în MZN
MT0.3045299
1 Griffin AI(GAIN) în NPR
रु0.6747754
1 Griffin AI(GAIN) în PYG
33.772104
1 Griffin AI(GAIN) în RWF
Fr6.919186
1 Griffin AI(GAIN) în SBD
$0.03914364
1 Griffin AI(GAIN) în SCR
0.06542988
1 Griffin AI(GAIN) în SRD
$0.183337
1 Griffin AI(GAIN) în SVC
$0.04161988
1 Griffin AI(GAIN) în SZL
L0.0826207
1 Griffin AI(GAIN) în TMT
m0.016667
1 Griffin AI(GAIN) în TND
د.ت0.014090758
1 Griffin AI(GAIN) în TTD
$0.03223874
1 Griffin AI(GAIN) în UGX
Sh16.647952
1 Griffin AI(GAIN) în XAF
Fr2.704816
1 Griffin AI(GAIN) în XCD
$0.0128574
1 Griffin AI(GAIN) în XOF
Fr2.704816
1 Griffin AI(GAIN) în XPF
Fr0.490486
1 Griffin AI(GAIN) în BWP
P0.0640489
1 Griffin AI(GAIN) în BZD
$0.00957162
1 Griffin AI(GAIN) în CVE
$0.45562816
1 Griffin AI(GAIN) în DJF
Fr0.847636
1 Griffin AI(GAIN) în DOP
$0.30629184
1 Griffin AI(GAIN) în DZD
د.ج0.62134576
1 Griffin AI(GAIN) în FJD
$0.01085736
1 Griffin AI(GAIN) în GNF
Fr41.40559
1 Griffin AI(GAIN) în GTQ
Q0.03647692
1 Griffin AI(GAIN) în GYD
$0.99601992
1 Griffin AI(GAIN) în ISK
kr0.600012

Resursă Griffin AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Griffin AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Griffin AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Griffin AI

Cât valorează Griffin AI (GAIN) astăzi?
Prețul pe viu pentru GAIN în USD este 0.004762 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GAIN în USD?
Prețul actual pentru GAIN la USD este $ 0.004762. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Griffin AI?
Capitalizarea de piață pentru GAIN este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GAIN?
Ofertă aflată în circulație pentru GAIN este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GAIN?
GAIN a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GAIN?
GAIN a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GAIN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GAIN este $ 29.56K USD.
Va crește GAIN în acest an?
GAIN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GAIN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:50:41 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Griffin AI (GAIN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

